Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Ήταν σάπιο, είχαμε ενημερώσει τον Δήμο»

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για το περιστατικό

«Ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων για πτώση δέντρων και προειδοποίηση για δυνατούς ανέμους

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού.

πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.



Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.



Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

• να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

• να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.



Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.



Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».



«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», λέει η Διεύθυνση Πρασίνου