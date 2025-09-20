Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για την πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας: «Ήταν σάπιο, είχαμε ενημερώσει τον Δήμο»
Παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί και πριν τρεις εβδομάδες, ο Δήμος δεν έκανε τίποτα, ανέφερε εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής
Για την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας, που είχε σαν συνέπεια να τραυματιστούν δύο άτομα, μίλησε εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής. Όπως ανέφερε, έπεσαν δύο μεγάλα κλαδιά από τον κορμό του ίδιου δέντρου, ενώ παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί και πριν μερικές εβδομάδες, χωρίς να επέμβει ο Δήμος.
«Καθώς έπαιρνα παραγγελία, άκουσα έναν ήχο κι έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα, η οποία - ευτυχώς - συγκράτησε το κλαδί. Τη γλίτωσα τελευταία στιγμή. Μετά από πέντε λεπτά έπεσε κι άλλο ένα κλαδί στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Ακούγονταν φωνές, η γυναίκα πρέπει να βρισκόταν με τα παιδιά της εκεί. Την πήραν αιμόφυρτη με το ασθενοφόρο, ενώ χτύπησε κι ένας διερχόμενος» ανέφερε αρχικά ο μάρτυρας, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που μπορεί να προκάλεσε την πτώση, είπε: «Προφανώς το δέντρο ήταν σάπιο, καθώς πριν τρεις εβδομάδες είχε πέσει άλλος ένα κλαδί. Είχαμε ενημερώσει τον Δήμο πως το δέντρο είναι σάπιο, αλλά δεν ανέλαβαν την ευθύνη. Τώρα που υπήρξαν τραυματίες, έτρεξαν να το μαζέψουν, ο Δήμος πρέπει να αναλάβει ευθύνες».
«Το δέντρο είχε ελεγχθεί, ήταν υγιές, έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων», είπε από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που βρέθηκε στο σημείο για την κοπή του δέντρου.
Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν 2 τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.
Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.
Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:
• να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,
• να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.
Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».
Από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τα τρία δέντρα που έπεσαν. Όπως και στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, τα αίτια αποδίδονται στους ισχυρούς ανέμους, ενώ για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί, αναφέρει:
«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.
- Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.
- Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.
- Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.
Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».
