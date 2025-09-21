Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο 57χρονος που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου στην Αρκαδία
ΕΛΛΑΔΑ
Αγριογούρουνο Νεκρός Κηνυγός Αρκαδία

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο 57χρονος που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου στην Αρκαδία

Είχε βιώσει και άλλη παρόμοια τραγωδία στο παρελθόν

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο 57χρονος που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου στην Αρκαδία
67 ΣΧΟΛΙΑ
Πατέρας τεσσάρων παιδιών φέρεται πως ήταν ο 57χρονος κυνηγός που έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (20/9) στη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνο, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα. 

Σύμφωνα με το STAR, ο 57χρονος μαζί με τρεις φίλους του είχαν πάει για κυνήγι αγριογούρουνου, όταν ένας εξ αυτών, άκουσε κίνηση μέσα στη βλάστηση και πυροβόλησε.

«Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο STAR.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα και τουφεκίστηκαν και ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», συμπλήρωσε. Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ αλλά και η θηροφυλακή. 

Παρών σε δυστύχημα με νεκρό 18χρονο

Τραγική ειρωνεία είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, o 57χρονος ήταν παρών και σε παλαιότερο δυστύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος, που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο, όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στο αεροδρόμιο Βρυξελλών, για πιθανές νέες καθυστερήσεις προειδοποιεί το Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη, πώς ο 50χρονος έπνιξε με σακούλες την αδερφή του - Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος
67 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης