Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο 57χρονος που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου στην Αρκαδία
Είχε βιώσει και άλλη παρόμοια τραγωδία στο παρελθόν
Πατέρας τεσσάρων παιδιών φέρεται πως ήταν ο 57χρονος κυνηγός που έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (20/9) στη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνο, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα.
Σύμφωνα με το STAR, ο 57χρονος μαζί με τρεις φίλους του είχαν πάει για κυνήγι αγριογούρουνου, όταν ένας εξ αυτών, άκουσε κίνηση μέσα στη βλάστηση και πυροβόλησε.
«Αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο STAR.
«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα και τουφεκίστηκαν και ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», συμπλήρωσε. Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ αλλά και η θηροφυλακή.
Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος, που βρήκε σήμερα τραγικό θάνατο, όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.
Παρών σε δυστύχημα με νεκρό 18χρονοΤραγική ειρωνεία είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, o 57χρονος ήταν παρών και σε παλαιότερο δυστύχημα σε κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.
