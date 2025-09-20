Τραγωδία στο Χρυσοχώρι Γορτυνίας: 57χρονος νεκρός στο κυνήγι αγριογούρουνου - Πυροβολήθηκε από άλλο κυνηγό
Συνέβη το πρωί του Σαββάτου - Για δυστύχημα κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες
Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία, έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως άλλος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.
Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία και δράστης και μάρτυρες, έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.
