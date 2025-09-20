Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Άγνωστοι έκαναν θαλάσσιο σκι στη λίμνη Υλίκη - Δείτε βίντεο
Το συγκεκριμένο σημείο, στη Λίμνη Υλίκη, δεν τελεί υπό άμεση επίβλεψη, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και παλαιότερα, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν συνέπειες
Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη λίμνη Υλίκη, στη Βοιωτία, όπου άγνωστοι παρέκαμψαν τη σχετική νομοθεσία και αποφάσισαν να κάνουν σκι.
Σύμφωνα με το Star, οι «σέρφερς» αδιαφορώντας για την απαγόρευση δραστηριοτήτων μέσα στη Λίμνη Υλίκη, έκαναν σκι δεμένοι σε ένα ταχύπλοο, ενώ σύμφωνα με όσα προέκυψαν, δεν υπήρξε κάποια επέμβαση από τις τοπικές Αρχές.
Σημειώνεται ότι η Λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωστό ως «πάγια της ΕΥΔΑΠ», που έχει θεσμοθετηθεί πριν από το 2000.
Το συγκεκριμένο σημείο δεν τελεί υπό άμεση επίβλεψη, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και παλαιότερα, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν συνέπειες.
