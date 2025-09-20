Άγνωστοι έκαναν θαλάσσιο σκι στη λίμνη Υλίκη - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη, στη Βοιωτία, όπου άγνωστοι παρέκαμψαν τη σχετική νομοθεσία και αποφάσισαν να κάνουν σκι.Σύμφωνα με το, οι «σέρφερς» αδιαφορώντας για την απαγόρευση δραστηριοτήτων μέσα στη Λίμνη Υλίκη, έκαναν σκι δεμένοι σε ένα ταχύπλοο, ενώ σύμφωνα με όσα προέκυψαν, δεν υπήρξε κάποια επέμβαση από τις τοπικές Αρχές.Σημειώνεται ότι η Λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωστό ως «πάγια της ΕΥΔΑΠ», που έχει θεσμοθετηθεί πριν από το 2000.Το συγκεκριμένο σημείο δεν τελεί υπό άμεση επίβλεψη, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και παλαιότερα, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν συνέπειες.