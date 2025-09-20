«Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τα ΙΧ ένα 24ωρο

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο - Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει στην οδό Αθηνάς ένα 24ωρο γεμάτο δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για κατοίκους και επισκέπτες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο