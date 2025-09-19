Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Πάτρα - Τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Πάτρα - Τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
Του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη
Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τρεις ανηλίκους στην Πάτρα.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν άγρια, σύμφωνα με το tempo24.news.
Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ανήλικος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.
Αρχικά διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν
«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ
Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
