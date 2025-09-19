Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Πάτρα - Τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Νοσοκομείο

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Πάτρα - Τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου στην Πάτρα - Τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τρεις ανηλίκους στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν άγρια, σύμφωνα με το tempo24.news.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ανήλικος να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Αρχικά διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο, εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν

«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ

Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης