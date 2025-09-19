Καταδικάστηκε 47χρονος που είχε δεμένα 14 σκυλιά και μία γάτα σε κλουβί στην αποθήκη του στη Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής - Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κακοποίηση ζώων

«Μία ζωή έχω σκυλιά, έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή σε αυτά, δεν τα κακοποιώ», είπε κατά την απολογία του

Στράτος Λούβαρης
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ποινή φυλάκισης ενός έτους επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 47χρονο που συνελήφθη, επειδή κρατούσε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί, στην αποθήκη του, σε περιοχή του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την ποινή του επί τριετία.

Κατά την απολογία του, ο 47χρονος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι αγαπάει ναι φροντίζει τα ζώα. «Μαγειρεύω και τα ταΐζω καθημερινά», είπε, προσθέτοντας ότι «μία ζωή έχω σκυλιά, έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή σε αυτά. Δεν τα κακοποιώ».

Ο 47χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι ασχολείται με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, παραμένει υπό κράτηση, καθώς εκκρεμεί εναντίον του απόφαση διοικητικής απέλασης.


