Καταδικάστηκε 47χρονος που είχε δεμένα 14 σκυλιά και μία γάτα σε κλουβί στην αποθήκη του στη Θεσσαλονίκη

«Μία ζωή έχω σκυλιά, έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή σε αυτά, δεν τα κακοποιώ», είπε κατά την απολογία του