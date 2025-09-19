Αγυιά: Δύο Σουδανοί τραυματίες από συμπλοκή με Αιγύπτιους - Δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι

Ο ένας από τους Σουδανούς νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία