Αγυιά: Δύο Σουδανοί τραυματίες από συμπλοκή με Αιγύπτιους - Δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι
Ο ένας από τους Σουδανούς νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία

Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η συμπλοκή σημειώθηκε ανάμεσα σε ομάδες Αιγυπτίων και Σουδανών με δύο άτομα από τη δεύτερη ομάδα να τραυματίζονται.

Κατά την ίδια πηγή ο ένας από τους Σουδανούς νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.

Στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών βρέθηκαν περίπου 30 αστυνομικοί που παρενέβησαν για την εκτόνωση της έντασης.

