Αγυιά: Δύο Σουδανοί τραυματίες από συμπλοκή με Αιγύπτιους - Δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι
Αγυιά: Δύο Σουδανοί τραυματίες από συμπλοκή με Αιγύπτιους - Δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι
Ο ένας από τους Σουδανούς νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία
Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η συμπλοκή σημειώθηκε ανάμεσα σε ομάδες Αιγυπτίων και Σουδανών με δύο άτομα από τη δεύτερη ομάδα να τραυματίζονται.
Κατά την ίδια πηγή ο ένας από τους Σουδανούς νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.
Στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών βρέθηκαν περίπου 30 αστυνομικοί που παρενέβησαν για την εκτόνωση της έντασης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η συμπλοκή σημειώθηκε ανάμεσα σε ομάδες Αιγυπτίων και Σουδανών με δύο άτομα από τη δεύτερη ομάδα να τραυματίζονται.
Κατά την ίδια πηγή ο ένας από τους Σουδανούς νοσηλεύεται με αιμάτωμα στο κεφάλι ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.
Στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών βρέθηκαν περίπου 30 αστυνομικοί που παρενέβησαν για την εκτόνωση της έντασης.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα