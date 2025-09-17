Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μετανάστες στην Αγυιά - Μεγάλη η κινητοποίηση Αστυνομίας και Λιμενικού
Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μετανάστες στην Αγυιά - Μεγάλη η κινητοποίηση Αστυνομίας και Λιμενικού
Νωρίτερα μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν στο λιμάνι της Σούδας - Σύσκεψη για το μεταναστευτικό πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, που έχουν δεχθεί φέτος άνω του 60% των συνολικών ροών της Κρήτης
Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε μετανάστες εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες άνθρωποι, μόλις μία ημέρα μετά τη χθεσινή σύρραξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, κι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο, ξεσηκώθηκαν και πάλι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα τα πνεύματα να οξυνθούν για άλλη μία φορά.
Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού είναι μεγάλη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.
Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 8 απόψε, μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν, στο λιμάνι της Σούδας από όπου, με το πλοίο της γραμμής, θα μεταφερθούν σε δομή της ενδοχώρας.
Αύριο αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.
