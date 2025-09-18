Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: Μας στεναχωρεί η απάντηση που πήραμε για το μεταθετό
«Η Εκκλησία ούτε σε εμάς άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει» σχολίασε ο κ. Ευγένιος
Τη στεναχώρια του για την απάντηση της κυβέρνησης περί διατήρησης της κατάργησης του μεταθετού εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος, λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Πήγαμε και είπαμε τον πόνο μας, η Πολιτεία μας άκουσε. Η απάντηση που πήραμε για το μεταθετό μας στενοχωρεί. Θα μπορούσε αυτός ο διάλογος να πάει καλύτερα, εμείς μπορέσαμε και είπαμε το θέμα που μας απασχολεί και πάμε μπροστά. Το μεταθετό αποκλείστηκε να αλλάξει με την τροπολογία που κατατέθηκε» είπε ο κ. Ευγένιος στο περιθώριο εκδήλωσης για τον αγιασμό νεότευκτου σκάφους του Λιμενικού, σύμφωνα με το cretalive.gr.
«Η Εκκλησία ούτε σε εμάς άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει. Τον θεσμό της πρέπει να τον σέβονται όλοι, κι εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς. Θα ενημερώσουμε τους Σεβασμιότατους Ιεράρχες μας για τη συνάντηση αυτή σε Συνοδική σύσκεψη το επόμενο διάστημα κι επιφυλαχθήκαμε να απαντήσουμε σχετικά» κατέληξε στη δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης
