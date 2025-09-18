12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα - Στις 17:30 η συγκέντρωση στο μνημείο του, ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

σειρά από σωματεία και φορείς σχεδιάζουν σήμερα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

Στα Ιωάννινα στις 11 π.μ. οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν στο Δικαστικό Μέγαρο.Στο Ηράκλειο, στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας.Στη Θάσο, στις 7.30 μ.μ., στο θεατράκι του Θεαγένη.Στην Καβάλα, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.Στην Καλαμάτα, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.Στην Ξάνθη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.Στην Πάτρα, στις 7 μ.μ. στην πλ. Γεωργίου.Στα Χανιά, στις 7 μ.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.