12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα - Στις 17:30 η συγκέντρωση στο μνημείο του, ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη μνήμη του πραγματοποιείται σήμερα, στις 17:30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.
Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα κλείσουν στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.
Αντιφασιστική συναυλία στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας
Χθες, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, με ελεύθερη είσοδο. Στη σκηνή ανέβηκαν καλλιτέχνες όπως ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριτζήλα, οι 1000mods, οι Ακροβάτες, ο Βέβηλος, ο Αλέξανδρος Κτιστάκης, ο Απόστολος Ρίζος, ο Σπύρος Γραμμένος, οι Aria, Otros Mundos, Sigmataf, The Noodles και Urban Pulse.
Το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας
Ήταν 17 Σεπτεμβρίου 2013 όταν ο Παύλος Φύσσας ήρθε σε διαπληκτισμό με μέλη της Χρυσής Αυγής σε καφετέρια του Κερατσινίου. Λίγο αργότερα, δέχτηκε επίθεση από ομάδα χρυσαυγιτών, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή. Στα τελευταία του λόγια, κατάφερε να κατονομάσει τον δολοφόνο του, Γιώργο Ρουπακιά.
Η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Με 69 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη της Χρυσής Αυγής, οι κατηγορίες περιλάμβαναν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρες ανθρωποκτονίας.
Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάσισε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, με τους Μιχαλολιάκο, Λαγό, Κασιδιάρη, Παππά, Ματθαιόπουλο, Παναγιώταρο και Γερμενή να καταδικάζονται για διεύθυνση. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενώ 15 ακόμη συνεργοί του καταδικάστηκαν για συνέργεια.
Παρά τη βαριά καταδίκη, πέντε χρόνια αργότερα, στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε
με το αιτιολογικό σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Συλλαλητήρια και κατά της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου
Διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, να δώσει το πράσινο φως για την αποφυλάκιση του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μια σειρά από σωματεία και φορείς σχεδιάζουν σήμερα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήσεις πραγματοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές:
Στη Θεσσαλονίκη, στις 06:00 μ.μ. στην Καμάρα.
Στην Αλεξανδρούπολη, στις 7.30 μ.μ. στο Δημαρχείο.
Στα Ιωάννινα στις 11 π.μ. οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν στο Δικαστικό Μέγαρο.
Στο Ηράκλειο, στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας.
Στη Θάσο, στις 7.30 μ.μ., στο θεατράκι του Θεαγένη.
Στην Καβάλα, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.
Στην Καλαμάτα, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.
Στην Ξάνθη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.
Στην Πάτρα, στις 7 μ.μ. στην πλ. Γεωργίου.
Στα Χανιά, στις 7 μ.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.