Συμπλοκή μεταναστών στον χώρο προσωρινής διαμονής στην Αγυιά της Κρήτης
Η συμπλοκή ξέσπασε κατά τη διάρκεια της διανομής φαγητού όταν κάποιοι κατάφεραν να πάρουν περισσότερες μερίδες
Συμπλοκή ανάμεσα στους παράνομους μετανάστες που φιλοξενούνται στον χώρο προσωρινής διαμονής στην Αγυιά της Κρήτης σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με το flashnews.gr το κλίμα ήταν τεταμένο από νωρίς με πολλούς από τους μετανάστες να εξεγείρονται και να φωνάζουν ότι θέλουν φύγουν.
Η κατάσταση χειροτέρεψε την ώρα της διανομής του φαγητού όταν κάποιοι πήραν περισσότερες μερίδες στερώντας τις από άλλους. Αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει συμπλοκή με κάποιους να πιάνονται στα χέρια και άλλους να ξηλώνουν πράγματα μέσα στον χώρο φιλοξενίας.
Για να αποφευχθεί η γενίκευση της συμπλοκής, στον χώρο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας προκειμένου να συνδράμουν τους λιμενικούς και να βάλουν τέλος στα επεισόδια.
Σημειώνεται ότι στον χώρο προσωρινής διαμονής στην Αγυία βρίσκονται 1013 παράνομοι μετανάστες
