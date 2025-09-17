Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο οδηγός
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν το ΙΧ που κινούνταν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία στο ύψος του Ρυσίου

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό του, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έγινε γύρω στις 13:30, όταν το ΙΧ που κινείτο επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία στο ύψος του Ρυσίου.

Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ο οδηγός είχε προλάβει να εγκαταλείψει το φλεγόμενο ΙΧ.

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Πηγή: Thestival


