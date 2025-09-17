Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο οδηγός
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες - Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο οδηγός
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν το ΙΧ που κινούνταν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία στο ύψος του Ρυσίου
Στο νοσοκομείο με εγκαύματα μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό του, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έγινε γύρω στις 13:30, όταν το ΙΧ που κινείτο επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία στο ύψος του Ρυσίου.
Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ο οδηγός είχε προλάβει να εγκαταλείψει το φλεγόμενο ΙΧ.
Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Πηγή: Thestival
Ειδήσεις σήμερα:
Οικογένεια Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του Γιώργου – Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγεία του
Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι - Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν έγινε γύρω στις 13:30, όταν το ΙΧ που κινείτο επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τυλίχθηκε στις φλόγες για άγνωστη αιτία στο ύψος του Ρυσίου.
Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ο οδηγός είχε προλάβει να εγκαταλείψει το φλεγόμενο ΙΧ.
Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Πηγή: Thestival
Ειδήσεις σήμερα:
Οικογένεια Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του Γιώργου – Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια και η υγεία του
Λόγια, λόγια, λόγια: Οι ισχυροί του αραβικού κόσμου «θύμωσαν» με την επιθετικότητα του Ισραήλ, αλλά μένουν άπραγοι - Το «όπλο» του πετρελαίου και γιατί δεν το χρησιμοποιούν
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα