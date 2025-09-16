Φρίκη στις φυλακές της Κύπρου: Κατάδικοι βίαζαν συγκρατούμενό τους και έβγαζαν βίντεο

Επίσης, έχει αυξηθεί η συχνότητα ξυλοδαρμού καταδίκων από συγκατάδικους τους, είτε για μεταξύ τους διαφορές (κυρίως για ναρκωτικά) είτε μετά από οδηγίες μελών του προσωπικού.Τα περισσότερα από τα περιστατικά είναι σε γνώση του αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο, έχοντας «παραδώσει τα κλειδιά» των Φυλακών στην Αστυνομία, η οποία και δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση με το σωφρονιστικό ίδρυμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης.