Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά - Το σχέδιο για να περιορίσουν την κινεζική παρουσία

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters - Η αμερικανική στρατηγική περιλαμβάνει ειδικά τον Πειραιά ως παράδειγμα λιμένα στον οποίο κινήσεις της Κίνας για επέκταση της επιρροής είναι ήδη σε εξέλιξη