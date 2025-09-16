Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά στα Λιόσια: Έρευνες για ρευματοκλοπή και έφοδοι με αστυνομικούς σκύλους σε σπίτια, δείτε βίντεο
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά στα Λιόσια: Έρευνες για ρευματοκλοπή και έφοδοι με αστυνομικούς σκύλους σε σπίτια, δείτε βίντεο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η περιοχή των Λιοσίων - Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει συλλήψεις

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά στα Λιόσια: Έρευνες για ρευματοκλοπή και έφοδοι με αστυνομικούς σκύλους σε σπίτια, δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ να πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια και να προχωρούν σε κατασχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η περιοχή των Λιοσίων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο με περιπολικά και πραγματοποίησαν ελέγχους με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου μέσα σε σπίτια.

Επιχείρηση της αστυνομίασ στην Δυτική Αττική (1)


Στο σημείο βρισκόταν και γερανός για να πραγματοποιήσει ελέγχους για περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Επιχείρηση της αστυνομίασ στην Δυτική Αττική


Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν ηχεία μεγάλης ισχύς και ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά στα Λιόσια: Έρευνες για ρευματοκλοπή και έφοδοι με αστυνομικούς σκύλους σε σπίτια, δείτε βίντεο


Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει συλλήψεις καθώς η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Επιχείρηση της αστυνομίασ στην Δυτική Αττική (3)

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά στα Λιόσια: Έρευνες για ρευματοκλοπή και έφοδοι με αστυνομικούς σκύλους σε σπίτια, δείτε βίντεο


Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
