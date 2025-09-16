Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά στα Λιόσια: Έρευνες για ρευματοκλοπή και έφοδοι με αστυνομικούς σκύλους σε σπίτια, δείτε βίντεο
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά στα Λιόσια: Έρευνες για ρευματοκλοπή και έφοδοι με αστυνομικούς σκύλους σε σπίτια, δείτε βίντεο
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η περιοχή των Λιοσίων - Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει συλλήψεις
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ να πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια και να προχωρούν σε κατασχέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η περιοχή των Λιοσίων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.
Ειδικότερα, οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο με περιπολικά και πραγματοποίησαν ελέγχους με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου μέσα σε σπίτια.
Στο σημείο βρισκόταν και γερανός για να πραγματοποιήσει ελέγχους για περιπτώσεις ρευματοκλοπής.
Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν ηχεία μεγάλης ισχύς και ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης.
Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν γίνει συλλήψεις καθώς η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
