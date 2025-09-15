Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο: 60χρονος τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρι μετά από διαπληκτισμό
Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο: 60χρονος τραυμάτισε τη σύζυγό του με μαχαίρι μετά από διαπληκτισμό
Ο σύζυγός της μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κάρυστο, όπου ένας άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του, προκαλώντας της εκδορές στο πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει η ΕΡΤ, το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, όταν η 49χρονη γυναίκα πήρε τηλέφωνο το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να αντίκρυσαν τη γυναίκα αιμόφυρτη.
Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλε η 49χρονη, ο σύζυγός της – έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν - την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα.
Επιπλέον, η 49χρονη κατήγγειλε ότι ο 60χρονος πήρε δύο μαχαίρια από την κουζίνα του σπιτιού και την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές.
Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και τις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button.
Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει η ΕΡΤ, το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, όταν η 49χρονη γυναίκα πήρε τηλέφωνο το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι φέρονται να αντίκρυσαν τη γυναίκα αιμόφυρτη.
Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλε η 49χρονη, ο σύζυγός της – έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν - την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα.
Επιπλέον, η 49χρονη κατήγγειλε ότι ο 60χρονος πήρε δύο μαχαίρια από την κουζίνα του σπιτιού και την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές.
Η 49χρονη μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και τις προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button.
Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα