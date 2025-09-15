Στη φυλακή ο 42χρονος μαστροπός - Ισχυρίστηκε πως τα θύματα του ήθελαν να τον εκδικηθούν λόγω οικονομικών διαφορών

και α

πό την έρευνα των στελεχών του ελληνικού FBI,

πλησίαζε γυναίκες που είχαν οικονομική δυσχέρεια και τις

Φορώντας αρχικά το προσωπείου του ανθρώπου που ενδιαφέρεται για τα προβλήματά τους, έκανε τις κοπέλες, μεταξύ αυτών και ανήλικες, να τον





Όπως έγινε γνωστό,



μήνυση σε βάρος του 42χρονου μαστροπού υπέβαλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Χρυσοχοΐδης προχώρησε στην κίνηση αυτή γιατί ο 42χρονος απειλούσε τα θύματά του χρησιμοποιώντας το όνομά του. και να του αποκαλύψουν τα αδύναμα σημεία τους. Στη συνέχεια ξεκινούσε η άγρια και φρικώδης εκμετάλλευσή τους με τον κατηγορούμενο να μην κάνει «διακρίσεις» μεταξύ ανήλικων και ενηλίκων.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα αμέσως μετά την απολογία του στη αρμόδια ανακρίτρια ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό.Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες των θυμάτων τουο 42χρονος