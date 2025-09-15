Πειραιάς: «Μου είπε ότι ενοχλώ γιατί κορνάρω και με έβρισε - Ήταν γύρω στο 1,90 bodybuilder και μου έριξε μια μπουνιά στο λαιμό» περιγράφει ο οδηγός του τρόλεϊ

Στο βίντεο που παρουσιάζει το

διακρίνεται η στιγμή που το τρόλεϊ 16,

, κινείται επί της οδού

και φτάνει στη συμβολή με την οδό Μυκόνου.

Το ρόλοι γράφει 13.43 και το τρόλεϊ κόβει ταχύτητα καθώς πριν από τη στάση

είναι σταθμευμένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο που εμποδίζει την πορεία του.

Στο βίντεο φαίνονται

ενώ ένας οδηγός κάνει όπισθεν γιατί το ρεύμα προς Πειραιά έχει κλείσει.

Την ίδια ώρα, τρεις άγνωστοι,

, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έχουν μόλις «μπουκάρει» στο τρόλεϊ εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο 50χρονος έχει ανοίξει τις πόρτες για να βγουν οι επιβάτες.