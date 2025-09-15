Βίντεο λίγα λεπτά από την άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά, σταματημένα οχήματα και ανάστατοι περαστικοί
Βίντεο λίγα λεπτά από την άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά, σταματημένα οχήματα και ανάστατοι περαστικοί
Στο βίντεο διακρίνονται περαστικοί να πηγαίνουν προς το τρόλεϊ για να βοηθήσουν τον οδηγό
Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες από την άγρια επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι ο οδηγός του τρόλεϊ στον Πειραιά από τρία άτομα τα οποία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και εντελώς απρόκλητα μπήκαν μέσα στο όχημα, τον γρονθοκόπησαν και εξαφανίστηκαν από την πόρτα του τρόλεϊ.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, διακρίνεται η στιγμή που το τρόλεϊ 16, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Πειραιάς, κινείται επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, και φτάνει στη συμβολή με την οδό Μυκόνου.
Το ρόλοι γράφει 13.43 και το τρόλεϊ κόβει ταχύτητα καθώς πριν από τη στάση «Παναγίτσα» είναι σταθμευμένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο που εμποδίζει την πορεία του.
Στο βίντεο φαίνονται τα οχήματα που ακολουθούν να έχουν σταματήσει ενώ ένας οδηγός κάνει όπισθεν γιατί το ρεύμα προς Πειραιά έχει κλείσει.
Την ίδια ώρα, τρεις άγνωστοι, ηλικίας 45-50 ετών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έχουν μόλις «μπουκάρει» στο τρόλεϊ εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο 50χρονος έχει ανοίξει τις πόρτες για να βγουν οι επιβάτες.
Λίγα λεπτά αργότερα, στο βίντεο διακρίνονται περαστικοί που πάνε προς το τρόλεϊ για να βοηθήσουν τον οδηγό ενώ όλα τα οχήματα πίσω από το τρόλεϊ είναι σταματημένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες δεν βγήκαν από το παρκαρισμένο αμάξι στη γωνία αλλά μπήκαν στο τραμ χωρίς να έχει προηγηθεί λογομαχία με τον οδηγό.
Τον έβρισαν, τον γρονθοκόπησαν στο λαιμό και στο κεφάλι και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 50χρονο οδηγό στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα ενώ οι Αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τον ξυλοδαρμό προκειμένου να οδηγηθούν στα "ίχνη" των δραστών.
Ειδήσεις σήμερα:
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, διακρίνεται η στιγμή που το τρόλεϊ 16, που εκτελούσε το δρομολόγιο Άγιος Ιωάννης Ρέντη-Πειραιάς, κινείται επί της οδού Αγίου Ελευθερίου, και φτάνει στη συμβολή με την οδό Μυκόνου.
Το ρόλοι γράφει 13.43 και το τρόλεϊ κόβει ταχύτητα καθώς πριν από τη στάση «Παναγίτσα» είναι σταθμευμένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο που εμποδίζει την πορεία του.
Στο βίντεο φαίνονται τα οχήματα που ακολουθούν να έχουν σταματήσει ενώ ένας οδηγός κάνει όπισθεν γιατί το ρεύμα προς Πειραιά έχει κλείσει.
Την ίδια ώρα, τρεις άγνωστοι, ηλικίας 45-50 ετών, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έχουν μόλις «μπουκάρει» στο τρόλεϊ εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο 50χρονος έχει ανοίξει τις πόρτες για να βγουν οι επιβάτες.
Λίγα λεπτά αργότερα, στο βίντεο διακρίνονται περαστικοί που πάνε προς το τρόλεϊ για να βοηθήσουν τον οδηγό ενώ όλα τα οχήματα πίσω από το τρόλεϊ είναι σταματημένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες δεν βγήκαν από το παρκαρισμένο αμάξι στη γωνία αλλά μπήκαν στο τραμ χωρίς να έχει προηγηθεί λογομαχία με τον οδηγό.
Τον έβρισαν, τον γρονθοκόπησαν στο λαιμό και στο κεφάλι και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 50χρονο οδηγό στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα ενώ οι Αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τον ξυλοδαρμό προκειμένου να οδηγηθούν στα "ίχνη" των δραστών.
Ειδήσεις σήμερα:
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα