Κεφαλονιά: Τραγικός θάνατος για 23χρονο που έπεσε με το ΙΧ από γκρεμό
Κεφαλονιά: Τραγικός θάνατος για 23χρονο που έπεσε με το ΙΧ από γκρεμό

Δείτε φωτογραφίες από την τραγωδία στην Σκάλα στην Κεφαλονιά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κεφαλονιά καθώς ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Ενας άνδρας που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά.

Οι συγγενείς και οι φίλοι του 23χρονου βυθίστηκαν στο πένθος, μη μπορώντας να πιστέψουν ότι το χαμόγελο του παιδιού τους έσβησε μέσα σε μια στιγμή.

