Τραγικό: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του το ΙΧ της 70χρονης σήμερα θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του
Τραγικό: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του το ΙΧ της 70χρονης σήμερα θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του
Ο άτυχος 54χρονος ήταν ιδιοκτήτης μικρού λατομείου στα Μέγαρα - Από το Άγιο η 70χρονη που κινείτο για 1χλμ. ανάποδα στην Ολυμπία Οδό
Ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας αποκαλύφθηκε μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό που προκλήθηκε όταν μια γυναίκα 70 ετών κινήθηκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αίγιο το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς, όπως έγινε γνωστό, ο 54χρονος Παναγιώτης Κοντοστάνος από τα Μέγαρα που έχασε τη ζωή του, σήμερα θα πάντρευε την κόρη της συντρόφου του.
Όπως αναφέρει, μάλιστα, το tempo24.news, στην ίδια τελετή θα βαφτιζόταν και το παιδί του ζευγαριού που θα παντρευόταν.
Κατά την ίδια πηγή, παρά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του 54χρονου, η σύντροφός του, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αποφάσισε η τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας όλοι λευκά ρούχα για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του άτυχου άνδρα.
Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου, δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενη προς Πάτρα η 70χρονη οδηγός του που είχε εισέλθει ανάποδα στο ρεύμα της Ολυμπίας οδού.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό, την 70χρονη Μαριεντίνα Καργάδου από το Αίγιο, να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Ο 54χρονος από τα Μέγαρα μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.
Μαρτυρίες αναφέρουν, δε, ότι παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα.
Όπως αναφέρει, μάλιστα, το tempo24.news, στην ίδια τελετή θα βαφτιζόταν και το παιδί του ζευγαριού που θα παντρευόταν.
Κατά την ίδια πηγή, παρά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του 54χρονου, η σύντροφός του, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αποφάσισε η τελετή να πραγματοποιηθεί κανονικά με την ίδια να καλεί τους καλεσμένους να συμμετέχουν στο μυστήριο φορώντας όλοι λευκά ρούχα για να τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τη μνήμη του άτυχου άνδρα.
Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου, δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενη προς Πάτρα η 70χρονη οδηγός του που είχε εισέλθει ανάποδα στο ρεύμα της Ολυμπίας οδού.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό, την 70χρονη Μαριεντίνα Καργάδου από το Αίγιο, να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Ο 54χρονος από τα Μέγαρα μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.
Μαρτυρίες αναφέρουν, δε, ότι παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα