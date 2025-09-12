«Χριστέ μου, έναν πυροσβεστήρα!»: Τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση στην Ολυμπία Οδό - Διερχόμενοι οδηγοί τρέχουν να βοηθήσουν

Στο άλλο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, οι οποίοι αφού τραυματίστηκαν σοβαρά, απεγκλωβίστηκαν αργότερα από την Πυροσβεστική.Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από τους δύο άντρες είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και συνομιλούσε με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο υπέκυψε στα τραύματα του κι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ο συνοδηγός, ο οποίος χειρουργήθηκε έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα. Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα Ford Raptor και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.