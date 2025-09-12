«Χριστέ μου, έναν πυροσβεστήρα!»: Τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση στην Ολυμπία Οδό - Διερχόμενοι οδηγοί τρέχουν να βοηθήσουν
«Χριστέ μου, έναν πυροσβεστήρα!»: Τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση στην Ολυμπία Οδό - Διερχόμενοι οδηγοί τρέχουν να βοηθήσουν
Νεκρή η 70χρονη που μπήκε ανάποδα στην εθνική και ο 54χρονος οδηγός πάνω στον οποίο έπεσε
Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στην Εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Μια 70χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να οδηγούσε αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο όταν το όχημα της συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.
Στα βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr ακούγονται οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων, έντρομοι να καλούν σε βοήθεια και να φωνάζουν «γρήγορα έναν πυροσβεστήρα» ενώ κάποιοι πιο ψύχραιμοι πλησιάζουν το όχημα της 70χρονης γυναίκας προτού τυλιχτεί στις φλόγες, προκειμένου να την απεγκλωβίσουν αλλά μάταια.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη φαινόταν αποπροσανατολισμένη και κινούμενη στο λάθος ρεύμα. Η μοιραία σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.
Στα βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr ακούγονται οι οδηγοί των διερχόμενων οχημάτων, έντρομοι να καλούν σε βοήθεια και να φωνάζουν «γρήγορα έναν πυροσβεστήρα» ενώ κάποιοι πιο ψύχραιμοι πλησιάζουν το όχημα της 70χρονης γυναίκας προτού τυλιχτεί στις φλόγες, προκειμένου να την απεγκλωβίσουν αλλά μάταια.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ηλικιωμένη φαινόταν αποπροσανατολισμένη και κινούμενη στο λάθος ρεύμα. Η μοιραία σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.
Στο άλλο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, οι οποίοι αφού τραυματίστηκαν σοβαρά, απεγκλωβίστηκαν αργότερα από την Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από τους δύο άντρες είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και συνομιλούσε με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο υπέκυψε στα τραύματα του κι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ο συνοδηγός, ο οποίος χειρουργήθηκε έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.
Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα. Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα Ford Raptor και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από τους δύο άντρες είχε τις αισθήσεις του μετά τη σύγκρουση και συνομιλούσε με τους οδηγούς των άλλων οχημάτων που είχαν σταματήσει για να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο υπέκυψε στα τραύματα του κι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο. Ο συνοδηγός, ο οποίος χειρουργήθηκε έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.
Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα. Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα Ford Raptor και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα