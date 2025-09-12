Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ρολόγια, κοσμήματα και τσάντες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ η λεία των διαρρηκτών της Μυκόνου
Συνελήφθη ένας 49χρονος Αλβανός, αναζητείται ο συνεργός του - Εξιχνιάστηκαν συνολικά επτά κλοπές από τουριστικά καταλύματα
Σπάνια ρολόγια χειρός, επώνυμες γυναικείες τσάντες, χρυσά κοσμήματα, μετρητά ήταν τα πολύτιμα αντικείμενα που έκαναν «φτερά» μέσα σε λίγες εβδομάδες από πολυτελή τουριστικά καταλύματα της Μυκόνου.
Το κοσμοπολίτικο νησί, που φιλοξενεί τους πλουσιότερους επισκέπτες του πλανήτη, έγινε στόχος ενός 49χρονου Αλβανού και του συνεργού του, οι οποίοι είχαν βάλει στόχο τους πιο εύπορους τουρίστες.
Η δράση τους ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου. Χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, κινούνταν διακριτικά στις γειτονιές με τις πολυτελείς βίλες. Τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν όλοι κοιμόντουσαν, έβρισκαν ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες και έμπαιναν αθόρυβα.
Μέσα σε λίγα λεπτά άρπαζαν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν μπροστά τους: χρυσαφικά, δαχτυλίδια, αλυσίδες, βραχιόλια, σταυρούς, πολυτελή ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ανδρικά παπούτσια, ζώνες, πορτοφόλια. Έφευγαν πριν καν προλάβει κάποιος να αντιληφθεί την παρουσία τους.
Η Αστυνομία κατέγραψε επτά κλοπές μεγάλης αξίας και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό. Πληροφορίες, παρακολουθήσεις, καταθέσεις. Κομμάτι-κομμάτι το παζλ άρχισε να συμπληρώνεται, μέχρι που εντοπίστηκε ο 49χρονος και συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα ενώ ο συνεργός του παραμένει ασύλληπτος.
Στο σπίτι του αλλά και στο όχημά του βρέθηκαν οι «θησαυροί»: 7 πανάκριβα ρολόγια, 9 γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας, πλήθος κοσμημάτων, δύο ζευγάρια ανδρικά παπούτσια, ειδικά εργαλεία για διαρρήξεις, ένα κινητό τηλέφωνο και 160 ευρώ σε μετρητά. Μέρος των κλοπιμαίων έχει ήδη επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους.
Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνολικά -7- περιπτώσεις κλοπών μεγάλης αξίας από τουριστικά καταλύματα σε διαφορετικές περιοχές της Μυκόνου.
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής που υπερβαίνει τις -120.000- ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού, καθώς και σε άγνωστου συνεργού του.
Τα κλοπιμαία που βρήκε η ΕΛΑΣ
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου συνολικά -7- περιπτώσεις κλοπών μεγάλης αξίας από τουριστικά καταλύματα σε διαφορετικές περιοχές της Μυκόνου.
Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής που υπερβαίνει τις -120.000- ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος 49χρονου αλλοδαπού, καθώς και σε άγνωστου συνεργού του.
Προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, καθώς και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του ανωτέρω κατηγορούμενου.
Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας και Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου 2025, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε σε περιοχή της Μυκόνου και συνελήφθη, καθώς στερούνταν έγγραφα για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μας, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Όπως προέκυψε, η εγκληματική του δράση τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Αυγούστου 2025, όπου εκτιμάται ότι αφίχθη στο νησί της Μυκόνου, μαζί με τον άγνωστο συνεργό του και οργανώθηκαν με σκοπό τη συστηματική και κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα, μετέβαιναν σε τουριστικά καταλύματα, όπου εισέρχονταν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από του ενοίκους, ενώ στη συνέχεια αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας, όπως χρυσαφικά, πολυτελή ρολόγια ή επώνυμες τσάντες, χρήματα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να ξεπερνά τα -195.000- ευρώ.
Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε όχημα, βρέθηκαν κατασχέθηκαν:
Η διαδικασία διοικητικής επιστροφής του εμπλεκόμενου αλλοδαπού, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
Υπενθυμίζεται ότι από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει τεθεί σε εφαρμογή δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:
την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας,
τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών,
την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, καθώς και
τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.
- -7- ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας,
- πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (μονόπετρα, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια, αλυσίδες, κρεμαστά, σταυροί, βραχιόλια),
- -9- γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας,
- ζευγάρι επώνυμα ανδρικά παπούτσια, ζώνη μέσης και πορτοφόλι,
- θήκες κοσμημάτων,
- αντικείμενα κατάλληλα για διάπραξη κλοπών (φακός, γάντια, κιάλια),
- κινητό τηλέφωνο καθώς και -160- ευρώ.
- Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεμένων αντικειμένων, αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.
Η διαδικασία διοικητικής επιστροφής του εμπλεκόμενου αλλοδαπού, βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
Υπενθυμίζεται ότι από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει τεθεί σε εφαρμογή δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:
την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας,
τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών,
την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, καθώς και
τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.
