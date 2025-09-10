Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Άγιο Όρος: Ανασύρθηκε σορός Ουκρανού από θαλάσσια περιοχή της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος
Φως στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (10/9) στη θαλάσσια περιοχή της Μονής του Αγίου Πανετλεήμονος του Αγίου Όρους, όταν το Λιμενικό εντόπισε και ανέσυρε μία σορός ενός Ουκρανού.
Η σορός εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Πανετλεήμονος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για τον θανόντα, ενώ φως στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή που θα διενεργηθεί τις επόμενες ώρες.
