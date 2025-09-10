Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των αδελφών Πλακιά στην ανάκριση για τον Τριαντόπουλο - «Ζητάμε κακούργημα για όλους»
Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των αδελφών Πλακιά στην ανάκριση για τον Τριαντόπουλο - «Ζητάμε κακούργημα για όλους»
Κατέθεσαν σήμερα στην αρεοπαγίτη - ανακρίτρια που χειρίζεται την έρευνα για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και 7 ακόμη πρόσωπα
«Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ότι καταφέρουμε. Μια δίκη του σταθμάρχη εμένα δεν με ενδιαφέρει», είπε σήμερα ο Νίκος Πλακιάς εξερχόμενος του Εφετείου της Αθήνας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του στην αρεοπαγίτη - ανακρίτρια που χειρίζεται την έρευνα για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και 7 ακόμη πρόσωπα για την αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη.
Ειδικότερα, ο κ. Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη έχασε τις δίδυμες κόρες του, και μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη Πλακιά, έχουν δηλώσει στην ανάκριση παράσταση προς υποστήριξή της κατηγορίας, ανέφερε:
«Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος. Ήρθαμε εδώ για αν δει η ανακρίτρια να δει τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα».
Ακόμη ο ίδιος σημείωσε: «Εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε…Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ότι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης…εμένα δεν με ενδιαφέρει».
Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Πλακιάς, ο οποίος έχασε την κόρη του στο δυστύχημα, ανέφερε: «Είχαμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξή κατηγορίας. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία τον παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και…Σια που λέμε εμείς και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή».
«Οι εντολείς μου κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντοπούλου και όσων περιλαμβάνει η δικογραφία. Αναμένουμε το σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε κι εκεί παράσταση προς υποστήριξή κατηγορίας» δήλωσε τέλος ο συνήγορος των αδελφών Πλακιά, Λεωνιδας Κουμπούρας.
