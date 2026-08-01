Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τους ανέμους στο Πόρτο Γερμενό: Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, δείτε βίντεο
Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τους ανέμους στο Πόρτο Γερμενό: Τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, δείτε βίντεο
Στην περιοχή επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ
Ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, καθώς οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις φλόγες και να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, στην περιοχή επικρατούν τις τελευταίες ώρες βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους ξεπερνούν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Η ένταση των ανέμων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, ευνοεί την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και δυσκολεύει τις προσπάθειες περιορισμού της. Σύμφωνα με την πρόγνωση, κατά τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται μια μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων, της τάξης του ενός έως δύο μποφόρ. Ωστόσο, η βελτίωση δεν προβλέπεται να έχει διάρκεια.
Από τα ξημερώματα της Κυριακής και κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου. Η ουσιαστική και μόνιμη εξασθένηση τους αναμένεται από το βράδυ της Κυριακή.
Η ένταση των ανέμων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας, ευνοεί την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και δυσκολεύει τις προσπάθειες περιορισμού της. Σύμφωνα με την πρόγνωση, κατά τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται μια μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων, της τάξης του ενός έως δύο μποφόρ. Ωστόσο, η βελτίωση δεν προβλέπεται να έχει διάρκεια.
Από τα ξημερώματα της Κυριακής και κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου. Η ουσιαστική και μόνιμη εξασθένηση τους αναμένεται από το βράδυ της Κυριακή.
Δείτε βίντεο με την πρόγνωση
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