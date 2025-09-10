Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Τέμπη: Στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου καταθέτει σήμερα ο Νίκος Πλακιάς
Ο κ. Πλακιάς έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση η οποία εκκρεμεί σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου
Κατάθεση στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου δίνει σήμερα ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη έχασε τις δίδυμες κόρες του.
Ο κ. Πλακιάς, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση η οποία εκκρεμεί σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Ο κ. Πλακιάς προσήλθε στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Μάλιστα κατά την είσοδο του στο Εφετείο της Αθήνας στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι του έκανε μια αγκαλιά.
Όπως είπε του το ζήτησε ο φίλος του γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να καταλαβαίνει τον Νίκο Πλακιά.
