Το Bloomberg παρακολουθεί τη μάχη με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου η Αττική για πρώτη φορά φέτος
Διεθνές ενδιαφέρον για τις φωτιές στη χώρα - «Η Ελλάδα αποτελεί το επίκεντρο μιας ιδιαίτερα δύσκολης αντιπυρικής περιόδου στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο», σημειώνει το πρακτορείο
Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα μεγάλα μέτωπα κοντά στην Αθήνα βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος με το Bloomberg να παρουσιάζει σε δημοσίευμά του την εξέλιξη των πυρκαγιών, επισημαίνοντας τις εκκενώσεις οικισμών, τις διασώσεις πολιτών από τη θάλασσα και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Όπως αναφέρει, οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τις πυρκαγιές και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Το Bloomberg μεταφέρει την εικόνα ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη Βοιωτία, το Πόρτο Γερμενό και την Αιγιάλεια, ενώ η Αττική τέθηκε για πρώτη φορά φέτος στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Περιγράφει τις προσπάθειες από αέρος και ξηράς στα δύο μεγάλα μέτωπα της Βοιωτίας, όπου η φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και εξακολουθεί να καίει, στους οικισμούς Άγιος Βασίλειος και Ξηρονομή.
Το Bloomberg επισημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν και προς την Αττική ενώ σημειώνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις στο Πόρτο Γερμενό, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, όπου οι φλόγες έφτασαν σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με μία δύσκολη αντιπυρική περίοδοΚατά το Bloomberg η Ελλάδα αποτελεί το επίκεντρο τελευταία μιας ιδιαίτερα δύσκολης αντιπυρικής περιόδου στην Ευρώπη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο.
Μεγάλες πυρκαγιές έχουν ήδη πλήξει την Ισπανία και τη νοτιοδυτική Γαλλία, ενώ τέσσερα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η έντονη ξηρασία έχουν μετατρέψει μεγάλες εκτάσεις σε εύφλεκτη ύλη, αναγκάζοντας περισσότερους από 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τις ακραίες συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανομβρία ενδέχεται να διατηρηθούν για αρκετές ακόμη εβδομάδες, παρατείνοντας την περίοδο πολύ υψηλού κινδύνου μέχρι και το φθινόπωρο.
Πηγή: Newmoney
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