Το Bloomberg παρακολουθεί τη μάχη με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου η Αττική για πρώτη φορά φέτος

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα μεγάλα μέτωπα κοντά στην Αθήνα βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος με το Bloomberg να παρουσιάζει σε δημοσίευμά του την εξέλιξη των πυρκαγιών, επισημαίνοντας τις εκκενώσεις οικισμών, τις διασώσεις πολιτών από τη θάλασσα και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.



Όπως αναφέρει, οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν τις πυρκαγιές και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Το Bloomberg μεταφέρει την εικόνα ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη στη Βοιωτία, το Πόρτο Γερμενό και την Αιγιάλεια, ενώ η Αττική τέθηκε για πρώτη φορά φέτος στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Περιγράφει τις προσπάθειες από αέρος και ξηράς στα δύο μεγάλα μέτωπα της Βοιωτίας, όπου η φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και εξακολουθεί να καίει, στους οικισμούς Άγιος Βασίλειος και Ξηρονομή.



Το Bloomberg επισημαίνει ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν και προς την Αττική ενώ σημειώνει ότι οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις στο Πόρτο Γερμενό, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, όπου οι φλόγες έφτασαν σε κατοικίες και δασικές εκτάσεις.

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