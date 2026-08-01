Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Συνελήφθη 24χρονη για κλοπές στο Ρέθυμνο, έκλεψε κοσμήματα αξίας 38.000 ευρώ από πελάτες στο ξενοδοχείο που δούλευε
Συνελήφθη 24χρονη για κλοπές στο Ρέθυμνο, έκλεψε κοσμήματα αξίας 38.000 ευρώ από πελάτες στο ξενοδοχείο που δούλευε
Από την αστυνομία διενεργήθηκε έρευνα στην οικία της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων
Συνελήφθη χθες, στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 24χρονη Ελληνίδα κατηγορούμενη για κλοπή, καθώς εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπής κοσμημάτων.
Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι η 24χρονη ως εργαζόμενη σε ξενοδοχείο αφαίρεσε από δωμάτιο που διέμενε αλλοδαπή, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.
Επιπλέον από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι με τον ίδιο τρόπο δράσης αφαίρεσε στις 16 Ιουνίου, από δωμάτιο που διέμενε άλλος αλλοδαπός κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
Χθες το μεσημέρι, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και πλήθος κοσμημάτων τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση τους, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι η 24χρονη ως εργαζόμενη σε ξενοδοχείο αφαίρεσε από δωμάτιο που διέμενε αλλοδαπή, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.
Επιπλέον από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι με τον ίδιο τρόπο δράσης αφαίρεσε στις 16 Ιουνίου, από δωμάτιο που διέμενε άλλος αλλοδαπός κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
Χθες το μεσημέρι, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και πλήθος κοσμημάτων τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση τους, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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