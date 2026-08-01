Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Δύο μέτωπα προς Αγία Παρασκευή και Μύτικα, πολύ ισχυροί άνεμοι τις επόμενες δύο ώρες
Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Δύο μέτωπα προς Αγία Παρασκευή και Μύτικα, πολύ ισχυροί άνεμοι τις επόμενες δύο ώρες
Έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αποστέλλονται μέσω του 112
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η πυρκαγιά έχει δύο ενεργά μέτωπα: Το ανατολικό κινείται προς την Αγία Παρασκευή, ενώ το δεύτερο εκτείνεται προς τον Μύτικα και νοτιότερα προς την Ψάθα.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αποστέλλονται μέσω του 112, τονίζοντας ότι πρόκειται για το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης και προστασίας.
Όπως επισήμανε, για τις επόμενες δύο ώρες οι άνεμοι στην περιοχή αναμένεται να παραμείνουν πολύ ισχυροί, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις από το πρωί, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες δασοκομάντος, ενώ στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η πυρκαγιά έχει δύο ενεργά μέτωπα: Το ανατολικό κινείται προς την Αγία Παρασκευή, ενώ το δεύτερο εκτείνεται προς τον Μύτικα και νοτιότερα προς την Ψάθα.
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αποστέλλονται μέσω του 112, τονίζοντας ότι πρόκειται για το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης και προστασίας.
Όπως επισήμανε, για τις επόμενες δύο ώρες οι άνεμοι στην περιοχή αναμένεται να παραμείνουν πολύ ισχυροί, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις από το πρωί, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 420 πυροσβέστες, 120 οχήματα και 20 ομάδες δασοκομάντος, ενώ στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
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