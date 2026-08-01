Η επόμενη μέρα της καταστροφής στην Αργολίδα: Στάχτη εκατοντάδες στρέμματα, σπίτια και καλλιέργειες, δείτε βίντεο
Η επόμενη μέρα της καταστροφής στην Αργολίδα: Στάχτη εκατοντάδες στρέμματα, σπίτια και καλλιέργειες, δείτε βίντεο
Είκοσι τέσσερις ώρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της πυρκαγιάς, το τοπίο έχει μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση στάχτης
Το αποκαρδιωτικό πρόσωπο της καταστροφής αποκαλύπτει η επόμενη ημέρα στο Φίχτι Αργολίδας και στην ευρύτερη περιοχή από το Μπόρσα έως το Κουτσοπόδι στην Αργολίδα.
Είκοσι τέσσερις ώρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς, το τοπίο έχει μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση στάχτης.
Εκατοντάδες στρέμματα καμένης γης, ολοσχερώς κατεστραμμένες αποθήκες, απανθρακωμένα οχήματα και διαλυμένα αρδευτικά δίκτυα συνθέτουν την εικόνα της επόμενης μέρας, καταφέροντας βαρύ πλήγμα στην τοπική αγροτική παραγωγή.
Παράλληλα, οι ζημιές σε κατοικίες είναι εκτεταμένες, με μαυρισμένους τοίχους και κατεστραμμένες στέγες να μαρτυρούν τη σφοδρότητα και την ταχύτητα με την οποία η φωτιά εισέβαλε στον οικιστικό ιστό.
Δείτε βίντεο:
Είκοσι τέσσερις ώρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς, το τοπίο έχει μετατραπεί σε μια απέραντη έκταση στάχτης.
Εκατοντάδες στρέμματα καμένης γης, ολοσχερώς κατεστραμμένες αποθήκες, απανθρακωμένα οχήματα και διαλυμένα αρδευτικά δίκτυα συνθέτουν την εικόνα της επόμενης μέρας, καταφέροντας βαρύ πλήγμα στην τοπική αγροτική παραγωγή.
Παράλληλα, οι ζημιές σε κατοικίες είναι εκτεταμένες, με μαυρισμένους τοίχους και κατεστραμμένες στέγες να μαρτυρούν τη σφοδρότητα και την ταχύτητα με την οποία η φωτιά εισέβαλε στον οικιστικό ιστό.
@protothema.gr 📍 Το αποκαρδιωτικό πρόσωπο της καταστροφής αποκαλύπτει η επόμενη ημέρα στο Φίχτι Αργολίδας και στην ευρύτερη περιοχή από το Μπόρσα έως το Κουτσοπόδι στην Αργολίδα. 🎥 Αθηναϊκό Πρακτορείο #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
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