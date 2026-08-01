Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μηχανή έπεσε σε χαράδρα, τραυματίστηκε ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μηχανή έπεσε σε χαράδρα, τραυματίστηκε ο οδηγός

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μηχανή έπεσε σε χαράδρα, τραυματίστηκε ο οδηγός
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evia online μηχανή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξέφυγε της πορείας της με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα 20 μέτρων ο οδηγός στην περιοχή Άγιος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο σημείο του τροχαίου έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς ο οδηγός της μηχανής έχει τραυματιστεί.

Δείτε φωτογραφίες: 
evoia__1_
evoia__2_
evoia__3_

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης