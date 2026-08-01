Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μηχανή έπεσε σε χαράδρα, τραυματίστηκε ο οδηγός
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μηχανή έπεσε σε χαράδρα, τραυματίστηκε ο οδηγός
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το evia online μηχανή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξέφυγε της πορείας της με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα 20 μέτρων ο οδηγός στην περιοχή Άγιος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Στο σημείο του τροχαίου έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς ο οδηγός της μηχανής έχει τραυματιστεί.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με το evia online μηχανή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξέφυγε της πορείας της με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα 20 μέτρων ο οδηγός στην περιοχή Άγιος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Στο σημείο του τροχαίου έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς ο οδηγός της μηχανής έχει τραυματιστεί.
Δείτε φωτογραφίες:
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