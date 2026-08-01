Εξαπάτησαν ηλικιωμένες στην Αλεξάνδρεια με τη μέθοδο το «λογιστή», λεία άνω των 57.000 ευρώ σε κοσμήματα

Τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι τον βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν ή να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία