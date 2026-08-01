Εξαπάτησαν ηλικιωμένες στην Αλεξάνδρεια με τη μέθοδο το «λογιστή», λεία άνω των 57.000 ευρώ σε κοσμήματα
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Εξαπάτησαν ηλικιωμένες στην Αλεξάνδρεια με τη μέθοδο το «λογιστή», λεία άνω των 57.000 ευρώ σε κοσμήματα

Τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι τον βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν ή να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία

Εξαπάτησαν ηλικιωμένες στην Αλεξάνδρεια με τη μέθοδο το «λογιστή», λεία άνω των 57.000 ευρώ σε κοσμήματα
Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη μέθοδο του «λογιστή» σε περιοχές της Ημαθίας εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας. Ένας άνδρας τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και συνεργοί του, τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι τον βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν ή να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο στις 31 Ιανουαρίου 2026 οι δράστες εξαπάτησαν τρεις ηλικιωμένες γυναίκες, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τις οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 8.165 ευρώ, χαρτονόμισμα 50 δολαρίων, δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 57.800 ευρώ, τα οποία παρέλαβε γυναίκα συνεργός τους.

Σε βάρος του άνδρα τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίσθηκε δικογραφία που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

- Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.
- Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.
- Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης του λογιστή».
Κλείσιμο
- Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.
- Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».
- Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας και σημειένται ότι περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής, στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

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