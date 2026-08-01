Πλάνα από αεροπλάνο πάνω από την Πάρο δείχνουν τις καμένες εκτάσεις, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος Αεροπλάνο Καπνός

Πλάνα από αεροπλάνο πάνω από την Πάρο δείχνουν τις καμένες εκτάσεις, δείτε βίντεο

Αποτυπώνεται η καταστροφή που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά στο νησί

Πλάνα από αεροπλάνο πάνω από την Πάρο δείχνουν τις καμένες εκτάσεις, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τα πλάνα μέσα από αεροπλάνο της γραμμής που ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της  Πάρου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από την πρόσφατη πυρκαγιά στο νησί.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Παριανός Τύπος, φαίνεται μαύρος καπνός και καμένες εκτάσεις παντού.
8 ΣΧΟΛΙΑ

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