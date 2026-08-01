Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Πλάνα από αεροπλάνο πάνω από την Πάρο δείχνουν τις καμένες εκτάσεις, δείτε βίντεο
Πλάνα από αεροπλάνο πάνω από την Πάρο δείχνουν τις καμένες εκτάσεις, δείτε βίντεο
Αποτυπώνεται η καταστροφή που προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά στο νησί
Τα πλάνα μέσα από αεροπλάνο της γραμμής που ετοιμάζεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Πάρου αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής από την πρόσφατη πυρκαγιά στο νησί.
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Παριανός Τύπος, φαίνεται μαύρος καπνός και καμένες εκτάσεις παντού.
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Παριανός Τύπος, φαίνεται μαύρος καπνός και καμένες εκτάσεις παντού.
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