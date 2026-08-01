Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στον Στάνο Αμφιλοχίας
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στον Στάνο Αμφιλοχίας
Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 7 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 αεροσκάφος
UPD:
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στο Στάνο Αμφιλοχίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 7 πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.
Πηγή φωτογραφιών: Agrinionews
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 7 πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στανός Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
UPD:
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