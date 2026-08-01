Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στον Στάνο Αμφιλοχίας
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αμφιλοχία

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στον Στάνο Αμφιλοχίας

Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 7 πυροσβεστικά οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 αεροσκάφος 



Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στον Στάνο Αμφιλοχίας
UPD:
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι στο Στάνο Αμφιλοχίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 16 πυροσβέστες, 7 πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Πηγή φωτογραφιών: Agrinionews
UPD:

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