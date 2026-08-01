Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του δικτύου
Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του δικτύου
Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους
Ατύχημα με θύμα έναν εργαζόμενο σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε στα Φίχτια Αργολίδας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε στο ηλεκτρικό δίκτυο η καταστροφική πυρκαγιά.
Το περιστατικό συνέβη όταν ένας μεγάλος κορμός δέντρου -ο οποίος είχε καεί από τη χθεσινή φωτιά- υποχώρησε καταπλακώνοντας τον εργαζόμενο.
Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.
Το περιστατικό συνέβη όταν ένας μεγάλος κορμός δέντρου -ο οποίος είχε καεί από τη χθεσινή φωτιά- υποχώρησε καταπλακώνοντας τον εργαζόμενο.
Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.
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