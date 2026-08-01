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Μέγαρα: Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του Προαστιακού, η ανακοίνωση της Hellenic Train
Μέγαρα: Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του Προαστιακού, η ανακοίνωση της Hellenic Train
Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 1 Αυγούστου στα Μέγαρα - Παρά την ενεργοποίηση της αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση
Μία γυναίκα παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 1 Αυγούστου στα Μέγαρα.
Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της υπηρεσιακής αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Ρέντης χωρίς επιβάτες, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στον σταθμό των Μεγάρων. Παρά την ενεργοποίηση της αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο περιστατικό συνέδραμαν επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.
Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 00:20 ο μηχανοδηγός της υπηρεσιακής αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Ρέντης χωρίς επιβάτες, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή στον σταθμό των Μεγάρων. Παρά την ενεργοποίηση της αυτόματης πέδησης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο περιστατικό συνέδραμαν επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές, η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη. Η Hellenic Train εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.
Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα από συρμό τραίνου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
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