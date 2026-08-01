Νέο τροχαίο στην Εύβοια, τραυματίστηκε ανήλικο κορίτσι
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Εύβοια

Νέο τροχαίο στην Εύβοια, τραυματίστηκε ανήλικο κορίτσι

Στο ίδιο σημείο, λίγο νωρίτερα έπεσε μηχανή σε χαράδρα 20 μέτρων - Το κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Νέο τροχαίο στην Εύβοια, τραυματίστηκε ανήλικο κορίτσι
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Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) στην περιοχή Άγιος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Στο ίδιο σημείο λίγο νωρίτερα μηχανή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ξέφυγε της πορείας της με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα 20 μέτρων και να τραυματιστεί ο οδηγός. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες του EviaOnline αυτοκίνητο που επέβαινε άνδρας και ένα ανήλικο κορίτσι, έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα που είχαν σταματήσει για να προσφέρουν οι οδηγοί βοήθεια στον τραυματία που έπεσε σε χαράδρα πριν λίγη ώρα με τη μηχανή του.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε το ανήλικο κορίτσι που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.


Νέο τροχαίο στην Εύβοια, τραυματίστηκε ανήλικο κορίτσι
Νέο τροχαίο στην Εύβοια, τραυματίστηκε ανήλικο κορίτσι
Νέο τροχαίο στην Εύβοια, τραυματίστηκε ανήλικο κορίτσι
1 ΣΧΟΛΙΟ

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