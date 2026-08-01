Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λάρισα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα της  φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Λάρισα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα  31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ την επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.


@protothema.gr ‼️ Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Λάρισα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του ifarsala

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ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 01/08/26
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