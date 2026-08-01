Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Λάρισα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ την επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του ifarsala:
Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ την επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
@protothema.gr ‼️ Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων Λάρισα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων #Λάρισα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του ifarsala:
UPD:
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