Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Επιχείρηση για τον εντοπισμό 65χρονου στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς
Επιχείρηση για τον εντοπισμό 65χρονου στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς
Την Παρασκευή έφυγε από τα Χανιά με λεωφορείο θέλοντας να επισκεφθεί την περιοχή Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης για πεζοπορία
Επιχείρηση αναζήτησης και εντοπισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή του φαραγγιού της Σαμαριάς.
Οι Αρχές αναζητούν 65χρονο ο οποίος είχε μεταβεί για πεζοπορία στην περιοχή από χθες, πρωί Παρασκευής, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Από το περιβάλλον του ενημερώθηκαν οι Αρχές ότι έφυγε από τα Χανιά με λεωφορείο θέλοντας να επισκεφθεί την περιοχή Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης για πεζοπορία. Όμως μετά από ώρες και χωρίς καμία επικοινωνία του άνδρα με τους οικείους του, υπήρξε ανησυχία από το περιβάλλον του και παρά τις προσπάθειες εντοπισμού του αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η αστυνομία με τη συνδρομή διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού.
Οι Αρχές αναζητούν 65χρονο ο οποίος είχε μεταβεί για πεζοπορία στην περιοχή από χθες, πρωί Παρασκευής, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Από το περιβάλλον του ενημερώθηκαν οι Αρχές ότι έφυγε από τα Χανιά με λεωφορείο θέλοντας να επισκεφθεί την περιοχή Αγίου Παύλου και Αγίας Ρουμέλης για πεζοπορία. Όμως μετά από ώρες και χωρίς καμία επικοινωνία του άνδρα με τους οικείους του, υπήρξε ανησυχία από το περιβάλλον του και παρά τις προσπάθειες εντοπισμού του αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η αστυνομία με τη συνδρομή διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού.
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