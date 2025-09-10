Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Το ΚΥΣΕΑ τοποθέτησε νέους διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ
Τι ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Νέοι διοικητές τοποθετήθηκαν σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ τοποθετήθηκαν:
Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως Διοικητής ΑΣΔΕΝ.
Ο Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.
