Θεσσαλονίκη: Ταυτοτοποιήθηκαν τρία άτομα για φθορές στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό
Θεσσαλονίκη: Ταυτοτοποιήθηκαν τρία άτομα για φθορές στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών και μίας γυναίκας – Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων

Η Αστυνομία της Θεσσαλονίκης προχώρησε την Τετάρτη (10/9) στην ταυτοποίηση τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση φθοράς στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, καθώς και μία 21χρονη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για τις φθορές που είχαν προκληθεί στους χώρους του σταθμού.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου να ταυτοποιήθουν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

