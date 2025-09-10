«Ο Φάμελλος μιλά για 13ο και 14ο μισθό και σε εμάς χρωστά τρεις μήνες, ζούμε ένα μαρτύριο» λένε οι εργαζόμενοι στο «Κόκκινο»

Πρώτον: Απαιτούμε ίση αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους (δηλαδή όσων απασχολούνται εκτός των ΜΜΕ του κόμματος) που έχουν εργοδότη τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις που έχει απέναντί τους – και πολύ καλά κάνει. Ήρθε όμως η ώρα να δείξει την ίδια συνέπεια και προς εμάς.Δεν το λέμε επειδή νιώθουμε «αποπαίδια» που θέλουν να γίνουν «παιδιά». Το λέμε και το αξιώνουμε, διότι νιώθουμε «παιδιά» της δουλειάς μας και μόνο. Ζούμε από την εργασία μας. Και μάλιστα μια εργασία η οποία, μετά τις οδυνηρές μισθολογικές περικοπές που έγιναν στο «Κόκκινο» προ επταετίας και με το κατοπινό, διαρκές «πάγωμα» των αποδοχών, μόνο καλοπληρωμένη δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Επιτέλους, ας συνειδητοποιήσουν ορισμένοι ότι δεν μπορούν να ζητούν «υπομονή» από ανθρώπους που ζουν με 800 - 900 ευρώ (καθαρά) τον μήνα και μένουν κατ’ εξακολούθηση απλήρωτοι ή λαμβάνουν «πετσοκομμένους» τους μισθούς τους.Δεύτερον: Στο «Κόκκινο» συμβαίνει κάτι αλλόκοτο. Όσο μειώνεται ο αριθμός των δημοσιογράφων, παραγωγών και διοικητικών εργαζόμενων, τόσο αυξάνονται τα απλήρωτα δεδουλευμένα τους!Τούτο το φαινόμενο υπογραμμίζει ότι η συνέπεια απέναντι στους εργαζόμενους του σταθμού δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του ιδιοκτήτη. Κι αυτό το συμπέρασμα είναι το επιεικέστερο από όσα θα μπορούσαν να εξαχθούν, σχετικά με τις «διαθέσεις» του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, όχι μόνο απέναντι σε εμάς, αλλά -τελικά- και απέναντι στον ίδιο τον σταθμό. Διότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, όταν οι συντελεστές του αντιμετωπίζονται έτσι.Τρίτον: Η απαράδεκτη στάση που τηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ήδη επιφέρει σοβαρά τραύματα στο «Κόκκινο». Κατά τα τελευταία χρόνια πολλοί/ές συνάδελφοι αποχώρησαν, μη αντέχοντας τη σκληρή πραγματικότητα των συρρικνωμένων και καθηλωμένων αποδοχών – πραγματικότητα που επιδεινώθηκε δραματικά από το καλοκαίρι του 2024, με τα απλήρωτα δεδουλευμένα. Πλην λιγοστών εξαιρέσεων, τα κενά δεν καλύφθηκαν. Οι ελλείψεις έγιναν κάτι παραπάνω από αισθητές σε νευραλγικούς τομείς (κυρίως το ρεπορτάζ και τη σύνταξη) κι αυτό μοιραία έχει πλήξει το όλο ενημερωτικό και δημοσιογραφικό «προϊόν» του σταθμού.Κάθε προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί , να αναδιοργανωθεί και να «αναστηλωθεί» ο σταθμός θα αποδειχθεί χτίσιμο πάνω στην άμμο, εάν δεν εκλείψει αυτή η διπλή τροχοπέδη: Υποστελέχωση και οικονομική ασυνέπεια απέναντι στους εργαζόμενους. Τους εργαζόμενους που κρατήσαμε ζωντανό το «Κόκκινο» και σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες, κατά τις οποίες ο σταθμός φαινόταν – και ήταν- πλήρως εγκαταλελειμμένος.Ζητάμε από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τα αυτονόητα. Να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Να φροντίσει, επιτέλους, για την εξασφάλιση της κανονικής (όχι… της μισής ή της «πετσοκομμένης») μισθοδοσίας κάθε μήνα και να συζητήσει με ειλικρίνεια μαζί μας για τους ρυθμούς, με τους οποίους θα μειωθούν και τελικά θα εκλείψουν οι οφειλές του προς εμάς.Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις το «Κόκκινο» μπορεί, όντως, να μπει σε τροχιά ανόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ οφείλει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Το οφείλει (και αυτό) σε εμάς, αλλά και στους ακροατές ενός σταθμού, «πομπού» αριστερών, προοδευτικών αξιών και αντιλήψεων, όμοιος του οποίου δεν βλέπουμε να υπάρχει στα ερτζιανά, στο φάσμα των ενημερωτικών ραδιοφώνων.Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2025».