Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που τα 5,2 Ρίχτερ πιάνουν στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ (βίντεο)
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ευθύμης Λέκκας στο protothema.gr, πρόκειται για επιφανειακό σεισμό με εστιακό βάθος 13,6 χλμ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Στύρων και Σχοινιά
Στον αέρα και συγκεκριμένα στην έναρξη της εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια.
Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».
Δείτε βίντεο:
