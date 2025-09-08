Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό - Δείτε την απόφαση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε κληθεί να παραστεί για απολογία στη συνεδρίαση της Συνόδου, ωστόσο δεν παρέστη, καθώς βρίσκεται εγκατεστημένος στην Αθήνα - Ελήφθη υπόψιν και η απόφαση της Σιναϊτικής Αδελφότητας για παύση του