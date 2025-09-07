Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Θεσσαλονίκη

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
Υπό έλεγχο είναι ηφωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

