Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Υπό έλεγχο είναι ηφωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025
