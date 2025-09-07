Μητσοτάκης για την ακρίβεια: Δίνουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη του νοικοκυριού

Σε ερώτηση του “ΘΕΜατος” και του δημοσιογράφου,αναφορικά με τον ορίζοντα εφαρμογής των νέων μέτρων, αλλά και την ακρίβεια τροφίμων, που συμπιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός,σχολίασε πως “για πρώτη φορά υπάρχει μια γενναία κλιμάκωση” για την μείωση των φορολογικών συντελεστών με βάση τον αριθμό των τέκνων, λέγοντας πως “θα τη δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του Ιανουαρίου”. Παράλληλα, το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων “μας δίνει μια δυνατότητα να επανασυνδεθούμε με την νέα γενιά” σημείωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας.Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων, “προφανώς και μίλησα πολλές φορές στην ομιλία μου για το πρόβλημα της ακρίβειας” σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εξηγώντας πως “ξέρω πολύ καλά τι είναι να μεγαλώνεις δύο και τρία παιδιά”, για να υπογραμμίσει ότι “όλη μας η στόχευση είναι η στήριξη του εισοδήματος”. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός είναι το “τι μένει στο νοικοκυριό μετά τη φορολόγηση σε αυτό στοχεύουμε” και το όφελος θα είναι πολύ σημαντικό. “Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια αλλά δεν είναι η μόνη” συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, παρατηρώντας πως προφανώς η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος.Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας στην ενέργεια, τα ενοίκια και αλλού, λέγοντας πως “αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού”. Και αυτό “οι Έλληνες θα το δουν από την 1η Ιανουαρίου” ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας και τα νέα μέτρα 1,5 δις ευρώ που έρχονται από το 2024. “Όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν ένα ενοίκιο πίσω τέλη Νοεμβρίου”, αλλά και οι συνταξιούχοι θα πάρουν πίσω 250 ευρώ τέλη Νοεμβρίου, κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.Δείτε την ερώτηση του δημοσιογράφου του ΘΕΜΑτος, Χρήστου Μπόκα και την απάντηση του πρωθυπουργού: