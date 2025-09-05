Λήξη του μπλόκου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από τους κτηνοτρόφους, ουρές χιλιομέτρων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Λήξη του μπλόκου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου από τους κτηνοτρόφους, ουρές χιλιομέτρων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μπλοκαρισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους με ουρές χιλιομέτρων, βρίσκονται για πάνω από 1,5 ώρα πολλοί οδηγοί, επαγγελματίες και τουρίστες
Οδηγοί και τουρίστες που επιχειρούν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» βιώνουν έναν εφιάλτη, μετά την απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των αγροκτηνοτρόφων να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της πρόσβασης. Λίγα λεπτά μετά τις 18:00, αποφασίστηκε να λήξουν τα μπλόκα γύρω από το αεροδρόμιο, ωστόσο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Μπλοκαρισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους με ουρές χιλιομέτρων, βρίσκονται για πάνω από 1,5 ώρα πολλοί οδηγοί, επαγγελματίες και τουρίστες, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Οι συγκεντρωμένοι είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα της Εθνικής οδού στην Παντάνασσα κάτι που συνέβη και στη γέφυρα του Πετρέ με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές. Μπλόκο στήθηκε από τους κτηνοτρόφους προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ καθώς και στους δρόμους του Ηρακλείου, σύμφωνα με το cretapost.gr.
Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, πολλοί αναγκάστηκαν να επιλέξουν διαδρομές εντός της πόλης, όπως η λεωφόρος Ικάρου αλλά και από τη ΒΙΠΕ, με τον κόμβο Καλλιθέας, οδηγώντας σε μεγάλο μποτιλιάρισμα.
Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες από την παλιά εθνική στο ύψος του Αρίνα με εκατοντάδες οχήματα να πηγαίνουν σημειωτόν, ενώ πολλοί οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στον δρόμο πριν το Αρίνα και στον ΒΟΑΚ από το ύψος των Γουρνών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο cretalive.gr, υπήρξαν οδηγοί που έκαναν αναστροφή στην εθνική πηγαίνοντας αντίθετα για να βγουν στην έξοδο Γουρνών.
Σε υπόμνημα που απέστειλε στον pρωθυπουργό, η Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποιήσεων ζητεί την παρέμβασή του, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:
Φωτογραφίες: cretalive.gr, flashnews.gr, cretaone.gr
Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων
- Να γίνουν άμεσα όλες οι πληρωμές που έχουν καθυστερήσει με ευθύνη του Υπουργείου.
- Να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.
- Να διασφαλίσετε τις ενισχύσεις που δικαιούμαστε ανεξάρτητα Τεχνικής Λύσης.
- Να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί δάσος.
- Να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας.
