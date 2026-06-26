Ακόμη 92 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο ανοιχτά της Γαύδου
Ακόμη 92 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο ανοιχτά της Γαύδου
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μη επανδρωμένο μέσο (drone) της Frontex στη θαλάσσια περιοχή Νότια - Νοτιοανατολικά της Γαύδου - Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η ροή από παράνομους μετανάστες, καθώς εντοπίστηκαν άλλοι 92 αλλοδαποί σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μη επανδρωμένο μέσο (drone) της Frontex στη θαλάσσια περιοχή Νότια - Νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Αντίγκουα και Μπαρμούντα, ενώ αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ακόμη δύο υποθέσεις παράτυπης εισόδου μεταναστών καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Γαύδο και στη νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να διαχειρίζονται συνολικά 65 αλλοδαπούς.
Στη Γαύδο εντοπίστηκαν 30 άτομα, ενώ στην παραλία της Ιεράς Μονής Κουδουμά, στον δήμο Γόρτυνας, αποβιβάστηκαν ακόμη 35 μετανάστες, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι. Για το δεύτερο περιστατικό συνελήφθη ένας 17χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του διακινητή.
Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Τρυπητή» 30 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 29 άνδρες και μία γυναίκα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, από όπου οδηγήθηκαν σε προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Σύλληψη 17χρονου ως διακινητή στη νότια Κρήτη
Λίγες ώρες νωρίτερα, η Λιμενική Αρχή Καλών Λιμένων ενημερώθηκε για την αποβίβαση μεταναστών από πνευστή λέμβο στην παραλία της Ιεράς Μονής Κουδουμά, στον δήμο Γόρτυνας. Στο σημείο εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, συγκεκριμένα 31 άνδρες, μία γυναίκα και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, υπό τη συνοδεία αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει το βράδυ της 23ης Ιουνίου από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα ποσά που κυμαίνονταν από 7.500 έως 14.000 δηνάρια Λιβύης ανά άτομο.
Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι λιμενικές αρχές αναγνώρισαν ως φερόμενο διακινητή έναν 17χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου και της έκθεσης σε κίνδυνο. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διερευνά την υπόθεση, προχώρησε στην κατάσχεση του εξωλέμβιου κινητήρα της λέμβου, ενώ το σκάφος καταστράφηκε.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μη επανδρωμένο μέσο (drone) της Frontex στη θαλάσσια περιοχή Νότια - Νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Αντίγκουα και Μπαρμούντα, ενώ αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ακόμη δύο υποθέσεις παράτυπης εισόδου μεταναστών καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Γαύδο και στη νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές να διαχειρίζονται συνολικά 65 αλλοδαπούς.
Άλλες δύο υποθέσεις παράνομης εισόδου στη χώρα
Στη Γαύδο εντοπίστηκαν 30 άτομα, ενώ στην παραλία της Ιεράς Μονής Κουδουμά, στον δήμο Γόρτυνας, αποβιβάστηκαν ακόμη 35 μετανάστες, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι. Για το δεύτερο περιστατικό συνελήφθη ένας 17χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του διακινητή.
Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Τρυπητή» 30 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 29 άνδρες και μία γυναίκα. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, από όπου οδηγήθηκαν σε προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Εντοπισμός 30 μεταναστών στη Γαύδο
Σύλληψη 17χρονου ως διακινητή στη νότια Κρήτη
Λίγες ώρες νωρίτερα, η Λιμενική Αρχή Καλών Λιμένων ενημερώθηκε για την αποβίβαση μεταναστών από πνευστή λέμβο στην παραλία της Ιεράς Μονής Κουδουμά, στον δήμο Γόρτυνας. Στο σημείο εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, συγκεκριμένα 31 άνδρες, μία γυναίκα και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο, υπό τη συνοδεία αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει το βράδυ της 23ης Ιουνίου από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα ποσά που κυμαίνονταν από 7.500 έως 14.000 δηνάρια Λιβύης ανά άτομο.
Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι λιμενικές αρχές αναγνώρισαν ως φερόμενο διακινητή έναν 17χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου και της έκθεσης σε κίνδυνο. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διερευνά την υπόθεση, προχώρησε στην κατάσχεση του εξωλέμβιου κινητήρα της λέμβου, ενώ το σκάφος καταστράφηκε.
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